18.05.2020, 12:35

Треть отелей и пляжей Португалии уже открылись, остальные — с июня, но страна ждет разрешения ЕС открыть границы


EST
Треть отелей и пляжей Португалии уже открылись, остальные — с июня, но страна ждет разрешения ЕС открыть границы
Scanpix, AFP By-line:PATRICIA DE MELO MOREIRA

“Все европейские туристические направления с нетерпением ждут рекомендаций ЕС по поводу открытия границ”, — так обозначил ситуацию с летним отдыхом в Португалии глава Algarve Tourism Жоао Фернандес. Страна уже находится “на низком старте”, однако очевидно, что без возвращения иностранных путешественников туриндустрия не сможет “ожить”.

Так, более трети отелей в курортном португальском регионе Алгарве вновь открылись, планируется, что в июне будет открыто 75% всех отелей и пляжи, а полный перезапуск туриндустрии состоится в июле. Традиционно планируется, что все начнется с внутреннего туризма, с “внешним” пока нет никакой ясности — когда откроются границы и когда “взлетят” рейсы, сообщает портал TourProm.

“Алгарве готов возобновить свою туристическую деятельность. Ничто не помешает туристам насладиться приятным солнечным днем, а мы позаботимся о необходимых правилах безопасности, применимых ко всей пляжной инфраструктуре — парковка, доступ, рестораны, бары, лежаки и зонтики”, — заявил г-н Фернандес. Он отметил что на пляжах ведется работа по обеспечению “социального дистанцирования”.

Аэропорт Фару также вводит новые меры перед прибытием иностранных гостей, которые включают в себя проверку температуры, обязательное использование лицевых масок и дезинфицирующего оборудования и другие меры. “Сейчас приоритетной задачей является заверение посетителей и жителей в целом в том, что их безопасность — наша первая забота”, — подчеркнул г-н Фернандес.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: