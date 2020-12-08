08.12.2020, 12:00

Треть въезжающих в Латвию не регистрируется в системе Covidpass.lv. Полиция предупреждает о штрафах до 2000 евро!

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Eesti-Läti piir
Eesti-Läti piirFoto: Anni Õnneleid

Пограничная служба провела выборочную проверку въезжающих в Латвию людей, и выяснилось, что 30% из 1344 проверенных не зарегистрировались в системе Covidpass.lv, рассказал в интервью Латвийскому телевидению заместитель начальника Государственной пограничной службы по вопросам организации службы Ивар Рускулис.

Административные процессы не начаты, вместо этого нарушителям было предложено зарегистрироваться в системе, что они и сделали. Если бы они этого не сделали, они могли бы получить штраф до 2000 евро, напоминает Рускулис.

По его словам, сейчас в этих проверках Пограничной службе помогает Земессардзе (латвийская добровольная вооруженная организация — прим.ред.). Они дежурят на больших дорогах, а на маленьких находятся мобильные патрули, помощь оказывают также экипажи латвийской Госполиции.

Всю дальнейшую информацию из Covidpass.lv получает уже полиция Латвии, и дальнейшие проверки находятся в ее компетенции.

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