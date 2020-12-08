Треть въезжающих в Латвию не регистрируется в системе Covidpass.lv. Полиция предупреждает о штрафах до 2000 евро!
Пограничная служба провела выборочную проверку въезжающих в Латвию людей, и выяснилось, что 30% из 1344 проверенных не зарегистрировались в системе Covidpass.lv, рассказал в интервью Латвийскому телевидению заместитель начальника Государственной пограничной службы по вопросам организации службы Ивар Рускулис.
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