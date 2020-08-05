Троих моряков нашли на необитаемом острове в Тихом океане благодаря надписи SOS на песке

Трое мужчин пропали после того, как 30 июля вышли в море, они хотели пройти 43 километра между двумя атоллами. Однако в пути они сбились с курса, и в лодке закончилось топливо.

Спустя три дня после исчезновения, 2 августа, австралийские и американские самолеты, искавшие людей, заметили надпись SOS на берегу необитаемого острова. К острову направился десантный корабль “Канберра”, который обнаружил на берегу троих моряков, числившихся пропавшими без вести. Моряки находились в 190 километрах от того места, откуда отправились в путь, сообщает Associated Press.

Заблудившиеся путешественники живы и здоровы. Военный вертолет доставил им воду и продовольствие, а в ближайшее время к острову причалит микронезийский патрульный корабль, который заберет моряков.