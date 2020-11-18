18.11.2020, 11:30

Тунис изменил правила приема иностранных туристов


EST
Тунис изменил правила приема иностранных туристов
Photo by Aleksandr Sali on Unsplash

Прибывающие в Тунис граждане, за исключением туристов на чартерных рейсах, с 16 ноября обязаны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус и соблюдать двухнедельный карантин, эти требования одинаковы для граждан всех зарубежных стран, в том числе, Эстонии.

“С 16 ноября лица, прибывающие в Тунис из-за рубежа, необходимо предъявить отрицательный результат теста, полученный не ранее, чем за 72 часа до посадки, а также соблюдать двухнедельный карантин либо дома, либо в специально выделенном отеле. Эти меры едины для всех”, — сообщает пресс-служба министерства туризма и ремесел Туниса.

Как отметили в министерстве, желающие могут за свой счет сделать второй тест на коронавирус на шестой день. Если он будет отрицательным, то можно прекратить соблюдать изоляцию.

Между тем, граждане, планирующие поездку в Тунис на 5 или менее дней, освобождаются от карантина. “В случае невозможности пройти тест до прибытия, необходимо получить предварительное разрешение в санитарной службе вместе с необходимыми подтверждающими документами, программой пребывания и обязательством с их стороны скрупулезно выполнять профилактические меры”, — пояснили в министерстве.

Читайте также:

Как отметили в пресс-службе, в случае самоизоляции дома, региональные медицинские службы оставляют за собой право посещать жилые помещения с целью проверки соблюдения режима. Если будут выявлены нарушения, то граждан переведут в специальные отели, где они продолжат находиться на карантине за свой счет.

Также министерство сообщает, что туристы, прибывающие в Тунис прямыми чартерными рейсами на отдых, организованный туроператорами, освобождены от предоставления результатов теста и могут сразу отправляться в свой отель. Для таких гостей применяется специальный санитарный протокол.

Ранее власти Туниса делили страны по эпидемиологической ситуации на “зеленые”, “оранжевые” и “красные”. Граждане стран из зеленого списка могли въезжать только со справкой о тесте, из оранжевого обязана были проходить карантин.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: