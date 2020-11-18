Тунис изменил правила приема иностранных туристов

“С 16 ноября лица, прибывающие в Тунис из-за рубежа, необходимо предъявить отрицательный результат теста, полученный не ранее, чем за 72 часа до посадки, а также соблюдать двухнедельный карантин либо дома, либо в специально выделенном отеле. Эти меры едины для всех”, — сообщает пресс-служба министерства туризма и ремесел Туниса.

Как отметили в министерстве, желающие могут за свой счет сделать второй тест на коронавирус на шестой день. Если он будет отрицательным, то можно прекратить соблюдать изоляцию.

Между тем, граждане, планирующие поездку в Тунис на 5 или менее дней, освобождаются от карантина. “В случае невозможности пройти тест до прибытия, необходимо получить предварительное разрешение в санитарной службе вместе с необходимыми подтверждающими документами, программой пребывания и обязательством с их стороны скрупулезно выполнять профилактические меры”, — пояснили в министерстве.