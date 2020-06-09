Тунис объявил дату открытия границ для иностранных туристов

Национальный комитет по борьбе с COVID-19 на своем заседании под председательством премьер-министра Элиса Фахфаха принял решение вновь открыть сухопутные, воздушные и морские границы с 27 июня, сообщает TourProm.

“Вскоре границы Туниса будут открыты для приема туристов из Европы, Алжира и других стран”, — заявил гендиректор национального офиса по туризму Туниса Набиль Бзюеч.

Однако многое будет зависеть от того, когда европейские страны вновь откроют свои границы со странами, не входящими в ЕС.

По оценкам властей Туниса, в этом году из-за ситуации с коронавирусом экономика страны сократится до 7%. Это самое резкое падение с 1956 года.