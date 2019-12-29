Тур по всей Европе дешевле, чем Таллинн на пять дней: почему в этом году так мало российских туристов, или Сколько стоит новогоднее путешествие в Эстонию(34)
На календаре 29 декабря. В столицу Эстонии начинают потихоньку съезжаться российские туристы. Правда, тех, кто вчера или сегодня был на столичном железнодорожном вокзале, наверняка удивили полупустые вагоны поезда Москва-Санкт-Петербург-Таллинн. Хотя, конечно, основные туристические потоки ожидаются с 31 декабря по 7 января, когда в России длинные выходные. Однако статистика упрямо утверждает, что в этом году гостей из соседней страны будет намного меньше. Почему же?
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