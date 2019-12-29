Тур по всей Европе дешевле, чем Таллинн на пять дней: почему в этом году так мало российских туристов, или Сколько стоит новогоднее путешествие в Эстонию

Ни для кого не секрет, что из года в год на январские праздники столица Эстонии ждет большого количества российских туристов, мечтающих погулять по заснеженным (если, конечно, повезет!) улицам Старого Таллинна, выпить глинтвейна на Ратушной площади, отдохнуть в СПА и окунуться в атмосферу настоящей зимней сказки. Тем более, что Таллинн постоянно входит в ТОП-10 самых популярных городов среди россиян именно на новогодние праздники, а картинка главного рождественского рынка Эстонии считается чуть ли не самой популярной в интернете.

Однако, по последним данным, в наступающий новогодний период количество гостей из России будет намного меньше, чем в прошлые годы. Подтверждает это и не совсем обычная для этого периода года картинка с железнодорожного вокзала Таллинна: полупустые вагоны российского поезда и отсутствие большого потока туристов.