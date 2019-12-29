29.12.2019, 17:21

Тур по всей Европе дешевле, чем Таллинн на пять дней: почему в этом году так мало российских туристов, или Сколько стоит новогоднее путешествие в Эстонию

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Александра Валнер
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Hommikune Moskva rong 28.12.2019
Hommikune Moskva rong 28.12.2019Foto: Andres Putting

На календаре 29 декабря. В столицу Эстонии начинают потихоньку съезжаться российские туристы. Правда, тех, кто вчера или сегодня был на столичном железнодорожном вокзале, наверняка удивили полупустые вагоны поезда Москва-Санкт-Петербург-Таллинн. Хотя, конечно, основные туристические потоки ожидаются с 31 декабря по 7 января, когда в России длинные выходные. Однако статистика упрямо утверждает, что в этом году гостей из соседней страны будет намного меньше. Почему же?

Ни для кого не секрет, что из года в год на январские праздники столица Эстонии ждет большого количества российских туристов, мечтающих погулять по заснеженным (если, конечно, повезет!) улицам Старого Таллинна, выпить глинтвейна на Ратушной площади, отдохнуть в СПА и окунуться в атмосферу настоящей зимней сказки. Тем более, что Таллинн постоянно входит в ТОП-10 самых популярных городов среди россиян именно на новогодние праздники, а картинка главного рождественского рынка Эстонии считается чуть ли не самой популярной в интернете.

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Однако, по последним данным, в наступающий новогодний период количество гостей из России будет намного меньше, чем в прошлые годы. Подтверждает это и не совсем обычная для этого периода года картинка с железнодорожного вокзала Таллинна: полупустые вагоны российского поезда и отсутствие большого потока туристов.

Кто-то винит во всем политиков, кто-то считает Эстонию “давно изученным и уже поднадоевшим туристическим направлением”, а кто-то утверждает, что Таллинн стал слишком дорогим городом с очень высокими ценами на все. Но несмотря на это, невероятно красивые фотографии старого Таллинна настолько сильно разрекламированы в интернете, что туристы, хоть и в меньшем количестве, но все-таки к нам едут. Сколько же стоит это удовольствие?

Далеко ли до Таллинна?


Есть две возможности организовать путешествие в Эстонию — самостоятельно, отдельно забронировав гостиницу и купив билеты до места назначения, или приобрести путевку через турфирму или экскурсионное бюро.

Опытные туристы знают, что, планируя путешествие в разгар туристического сезона, надо заранее озаботиться бронированием хорошей гостиницы и покупкой билетов на поезд, автобус или самолет. С гостиницами все просто — популярные сайты выдают массу всевозможных предложений. Но в период новогодних праздников и до того завышенные цены эстонских отелей поднимаются еще выше.

Стоимость стандартного двухместного номера с завтраком в таллиннской гостинице, расположенной в Старом городе или центре, в праздничные даты начинается от 90 евро за одну ночь. При этом на сайтах бронирования жилья представлено много предложений таллиннских гостиниц, где стоимость двухместного номера за ночь превышает 200 евро. Если вам это не подходит, то дешевле можно найти номера в гостиницах столичных районов Нымме и Пирита (около 55-70 евро за номер), в городских хостелах (от 17 евро за кровать в 8-10 местном номере без завтрака), а также в частных апартаментах через сайт Airbnb (от 70 евро в сутки за квартиру).

Не лучше выглядит и ситуация с билетами до Таллинна. Летом можно было найти выгодные предложения airBaltic на рейсы Москва-Таллинн c пересадкой в Риге за 110 евро в один конец (только ручная кладь). Прямой перелет из столицы России в Эстонию авиакомпанией Аэрофлот в июле-августе уже продавали за 160 евро в один конец (с багажом). Через несколько месяцев, в конце ноября-начале декабря, средняя стоимость авиабилетов уже была более 200 евро в одну сторону.

Но если авиабилеты можно купить и за год до планируемой поездки, то РЖД продают билеты на поезда всего за 60 дней до выезда. Но и здесь не все так просто. Во-первых, стоимость билетов на период 30.12 - 07.01.2020 “кусается“ — за место в плацкарте нужно заплатить 98 евро в одну сторону, в купе — 130 евро. Во-вторых, даже при такой цене билеты разбирают как горячие пирожки в течение первых часов, и если туристы не успели их выкупить, то достать билеты через турфирмы или перекупщиков будет еще затратнее. Вот уже несколько лет из-за большой популярности эстонского направления РЖД запускает дополнительный поезд, менее комфортный, но цены которого ничем не отличаются от регулярного состава.

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Дешевле всего будет отправиться в Таллинн на автобусе из Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что на эти даты все автобусные фирмы поднимают стоимость проезда, спрос все равно очень большой, и к концу декабря на очень многие рейсы билетов уже нет.

Получается, что средняя стоимость поездки в Эстонию на три дня составляет около 300-400 евро на человека в зависимости от выбранного вида транспорта. А ведь надо еще добавить личные расходы, обеды и ужины, экскурсии, походы в музеи или театры. По словам Ирины Свидлов, главного специалиста отдела туризма столичного Департамента предпринимательства, на данный момент ежедневные расходы российских туристов — 85 евро на человека. Таким образом, если все сложить, 3-дневное самостоятельное путешествие в Эстонию обойдется в среднем в 500-600 евро на одного человека.

А если через турфирму?


“Рождественская сказка Таллинна”, “По следам Старого Тоомаса”, “Новогодние праздники в сказочном городе”, “Большое путешествие в праздничную Эстонию”. Экскурсионные туры под такими (и многочисленными другими) названиями можно найти на сайтах туристических фирм Москвы. Выбор очень большой: 3, 4, 5, 6 и 7 дней, полное экскурсионное обслуживание или эконом-туры с одной пешеходной экскурсией по Таллинну, туры с поездками в Раквере, Тарту, на водопады или даже на остров Сааремаа, посещение СПА или мастер-классов. Цены тоже разные.

Так, например, стоимость самого дешевого железнодорожного тура из Москвы в Таллинн на три дня в период с 31 декабря по 7 января начинается от 157 евро за человека в скромной гостинице категории 3 звезды в двухместном номере на базе завтраков. Если турист один и хочет размещение в одноместном номере, то тогда стоимость тура начинается от 258 евро. В эту цену включено проживание (2 ночи), а также пешеходная экскурсия по Старому городу.

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Если туристы хотят подольше побыть в Эстонии и побольше посмотреть местных достопримечательностей, то могут приобрести, к примеру, 5-дневный тур, стоимость которого начинается от 430 евро за человека в 3-звездочной гостинице в двухместном номере. Тогда туристов ждет не только стандартная пешеходная экскурсия по Старому городу, но и автобусная экскурсия по городу, посещение музея под открытым небом, а также групповые поездки в Тарту и замок Раквере.

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Какой бы тур из представленных двух вариантов турист ни выбрал, к стоимости ему нужно добавить: 75 евро за визу в Эстонию, 5 евро за обязательную медицинскую страховку, а также билеты на поезд туда-обратно — от 170 евро за человека.

Таким образом получается, что минимальные затраты на двоих человек по эконом-туру на 3 дня составляют 814 евро, а на 5 дней — 1360 евро. И это минимально!

Если хочется немного сэкономить, то можно купить автобусный тур через многочисленные петербургские турфирмы. 3-дневная экскурсионная программа включает в себя проезд на комфортабельном автобусе из Санкт-Петербурга, 2 ночи в гостинице выбранной категории, завтраки, а также пешеходную экскурсию по Таллинну (все остальные предложения по экскурсиям идут за дополнительную плату). Стоимость такого тура на одного человека в одноместном номере самой бюджетной гостиницы составляет 213 евро, плюс виза, страховка и проезд до Санкт-Петербурга. Но при этом надо учитывать, что вы будете постоянно привязаны к автобусу с 45-50 туристами. Кроме того, туроператор заранее предупреждает о возможно долгом прохождении границы на пункте Ивангород-Нарва.

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Все бы ничего. Все мы знаем, что цены в Эстонии действительно высокие: в разгар туристического сезона номер в хорошей гостинице обойдется в среднем в 80-90 евро, индивидуальная пешеходная экскурсия с гидом — 40-60 евро, а за ужин в ресторане Старого Таллинна в лучшем случае надо выложить 15 евро за человека. Но знают ли об этом российские туристы, выбирающие себе туры на новогодние праздники?! Когда примерно за такие же деньги (около 1100 евро на двоих) можно купить путевку на экскурсионный 7-дневный тур Варшава-Берлин-Амстердам-Париж-Прага-Вроцлав. При этом в стоимость данного европейского турне включены не только виза, медицинская страховка, топливный сбор и проживание, но и все экскурсии, проезд между городами на комфортабельном автобусе, а также железнодорожные билеты из Москвы или Санкт-Петербурга до белорусского Бреста, где начинается и заканчивается этот тур. Выбирая между двумя этими вариантами, выбор большинства очевиден. И не в пользу Эстонии.

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Остается надеяться, что в глазах прибывающих российских туристов наши цены будут оправданы высоким уровнем обслуживания, качественными услугами, вкусной едой, сказочной атмосферой Старого города и дружелюбием местных жителей. Ведь так приятно и радостно слышать и видеть, когда о Таллинне и всей Эстонии отзываются только добрым словом.

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