Турбизнес финской Лапландии призывает правительство не требовать от туристов карантина и второго теста на коронавирус

Представители туристической сферы Лапландии призывают финское правительство к переговорам для решения связанных с пандемией коронавирусной инфекции проблем. Отрасль призывает власти отказаться от требования обязательного карантина для тех, кто прибывает из неблагополучных с эпидемиологической точки зрения стран и остается в Финляндии более чем на трое суток, а также от необходимости таким туристам сдавать повторный тест на наличие инфекции.

В лапландской туристической сфере считают, что эти правила только добавляют неуверенности и помешают привлечению туристов в регион и возрождению туризма, пострадавшего в результате пандемии. Руководитель регионального отделения Союза Лапландии Мика Риипи надеется, что правительство пересмотрит свои решения.

– Сейчас ситуация совершенно иная, нежели весной. У нас есть ресурсы для проведения тестов, мы понимаем, как протекает болезнь — и у нас есть желание и умение справляться с этой проблемой. Я надеюсь, что в министерствах исправят трактовку своих решений. Сейчас необходимо спасать то, что можно спасти.