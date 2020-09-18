18.09.2020, 11:00

Турбизнес финской Лапландии призывает правительство не требовать от туристов карантина и второго теста на коронавирус


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Турбизнес финской Лапландии призывает правительство не требовать от туристов карантина и второго теста на коронавирус
Photo by Nico Amatullo on Unsplash

В отрасли считают, что для въезда туристов достаточно было бы одного теста – даже для приезжающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, пишет YLE.

Представители туристической сферы Лапландии призывают финское правительство к переговорам для решения связанных с пандемией коронавирусной инфекции проблем. Отрасль призывает власти отказаться от требования обязательного карантина для тех, кто прибывает из неблагополучных с эпидемиологической точки зрения стран и остается в Финляндии более чем на трое суток, а также от необходимости таким туристам сдавать повторный тест на наличие инфекции.

В лапландской туристической сфере считают, что эти правила только добавляют неуверенности и помешают привлечению туристов в регион и возрождению туризма, пострадавшего в результате пандемии. Руководитель регионального отделения Союза Лапландии Мика Риипи надеется, что правительство пересмотрит свои решения.

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– Сейчас ситуация совершенно иная, нежели весной. У нас есть ресурсы для проведения тестов, мы понимаем, как протекает болезнь — и у нас есть желание и умение справляться с этой проблемой. Я надеюсь, что в министерствах исправят трактовку своих решений. Сейчас необходимо спасать то, что можно спасти.

Риипи говорит, что каждый владелец бизнеса сам решает, имеет ли смысл работать в следующий зимний сезон и стоит ли ждать изменения решений кабинета министров. Часть фирм уже точно пропустит предстоящую зиму.

– “‎Сантапарк” в Рованиеми не будет работать этой зимой, и туристическая деревня в Какслауттанен останется закрыта. Каждый день сейчас на вес золота, потому что предприниматели не могут делать расчеты, опираясь только на надежды.

Обращение к правительству подписало множество организаций: Торговая палата Лапландии, Союз предпринимателей Лапландии, Союз Лапландии, Союз турбизнеса Лапландии, Профсоюз работников сферы обслуживания, туристические центры Леви, Юлляса, Рованиеми, Пюхя-Луосто, Рануа и других лапландских регионов. Помимо этого, в отдельном обращении за турбизнес Северной Финляндии заступились Центральный союз деловой жизни EK и Союз предпринимателей Финляндии. Они считают, что для туристов было бы достаточно одного теста — без карантина и повторного анализа на коронавирус, причем даже для прибывающих из стран с высоким риском заражения.

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