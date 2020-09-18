Турбизнес финской Лапландии призывает правительство не требовать от туристов карантина и второго теста на коронавирус

Риипи говорит, что каждый владелец бизнеса сам решает, имеет ли смысл работать в следующий зимний сезон и стоит ли ждать изменения решений кабинета министров. Часть фирм уже точно пропустит предстоящую зиму.
– “Сантапарк” в Рованиеми не будет работать этой зимой, и туристическая деревня в Какслауттанен останется закрыта. Каждый день сейчас на вес золота, потому что предприниматели не могут делать расчеты, опираясь только на надежды.
Обращение к правительству подписало множество организаций: Торговая палата Лапландии, Союз предпринимателей Лапландии, Союз Лапландии, Союз турбизнеса Лапландии, Профсоюз работников сферы обслуживания, туристические центры Леви, Юлляса, Рованиеми, Пюхя-Луосто, Рануа и других лапландских регионов. Помимо этого, в отдельном обращении за турбизнес Северной Финляндии заступились Центральный союз деловой жизни EK и Союз предпринимателей Финляндии. Они считают, что для туристов было бы достаточно одного теста — без карантина и повторного анализа на коронавирус, причем даже для прибывающих из стран с высоким риском заражения.
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