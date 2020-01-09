Турбюро: Интерес жителей Эстонии к путешествиям резко вырос

По сообщению турбюро Go Travel, интерес жителей Эстонии к путешествиям резко вырос, в компании лишь на Новый год было куплено на 25 процентов больше пакетов отдыха, чем годом ранее. Самыми популярными направлениями в начавшемся году стали Турция, Египет и греческие острова.
По словам директора по продажам Go Travel Ристы Койт, за резко возросшим интересом к путешествиям стоят увеличившиеся финансовые возможности и ритм отпусков. “Доходы людей растут, и они все больше позволяют себе путешествовать, — отметила Койт. — Также рабочее время людей уже не столь неизменное — с восьми до пяти; часто используется возможность дистанционной работы. Это значительно расширяет планы людей на отпуск и возможности отдыхать в удобное для себя время”. И в прошлые годы продажи рейсов стабильно росли, но самый большой — 25%-ный скачек — был отмечен в продаже отпускных пакетов.
В качестве целей путешествий жители Эстонии по-прежнему предпочитают Турцию, Египет и греческие острова, также много путешествуют в Тунис. В качестве зимней цели для путешествий люди предпочитают Египет, где гарантировано солнце, однако выбирают и подходящие для семейного отдыха Канарские острова, и расположенный на расстоянии несколько более длительного перелета Таиланд.
Самыми популярными для путешествий месяцами по данным статистики Go Travel были весной апрель и май, а осенью — сентябрь и октябрь. “Число осенних рейсов почти наполовину превысило число весенних, что показывает, что люди хотят либо продлить лето, либо “зарядить батарейки” перед предстоящим дождливым и тёмным зимним периодом”, — комментирует директор по продажам.
Причиной популярности отпускных пакетов, по словам представителя Go Travel, является удобство. “Мы имеем дело с прямыми перелетами, которые быстро доставляют до места назначения, а из аэропорта до отеля доставляет трансфер. Отдыхающие могут неделю беззаботно расслабляться, в то время как горничная уберёт комнату, а ресторанные повара приготовят пищу. Кроме того, детям хватает занятий, как в бассейнах, так и в морской воде, — отметила Койт. — Можно сказать, что нашим людям нравятся удобство и безопасная организованность”.
В прошлом году появился тренд, что всё больше людей отказывается от входящего в стоимость турпакета группового трансфера и приобретает приватный трансфер. “Это даёт свободу времени и независимость от остальной группы, а расходы можно разделить между членами отдельно путешествующей компании. Тогда бюджет путешествия увеличивается не сильно”, — отметила Риста Койт.
Первые дни начавшегося года ещё больше подтверждают рост интереса к путешествиям, так пакетов на школьные каникулы в феврале, апреле и октябре уже продано больше, чем в прошлом году. “Жителям Эстонии вероятно кажется, что осень никогда не закончится, снега тоже не видно, а потому они принимают решение самим отправиться поближе к солнцу”, — констатировала Койт.
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