Турбюро: Интерес жителей Эстонии к путешествиям резко вырос

По словам директора по продажам Go Travel Ристы Койт, за резко возросшим интересом к путешествиям стоят увеличившиеся финансовые возможности и ритм отпусков. “Доходы людей растут, и они все больше позволяют себе путешествовать, — отметила Койт. — Также рабочее время людей уже не столь неизменное — с восьми до пяти; часто используется возможность дистанционной работы. Это значительно расширяет планы людей на отпуск и возможности отдыхать в удобное для себя время”. И в прошлые годы продажи рейсов стабильно росли, но самый большой — 25%-ный скачек — был отмечен в продаже отпускных пакетов.

В качестве целей путешествий жители Эстонии по-прежнему предпочитают Турцию, Египет и греческие острова, также много путешествуют в Тунис. В качестве зимней цели для путешествий люди предпочитают Египет, где гарантировано солнце, однако выбирают и подходящие для семейного отдыха Канарские острова, и расположенный на расстоянии несколько более длительного перелета Таиланд.