Турбюро: Интерес жителей Эстонии к путешествиям резко вырос

Самыми популярными для путешествий месяцами по данным статистики Go Travel были весной апрель и май, а осенью — сентябрь и октябрь. “Число осенних рейсов почти наполовину превысило число весенних, что показывает, что люди хотят либо продлить лето, либо “зарядить батарейки” перед предстоящим дождливым и тёмным зимним периодом”, — комментирует директор по продажам.
Причиной популярности отпускных пакетов, по словам представителя Go Travel, является удобство. “Мы имеем дело с прямыми перелетами, которые быстро доставляют до места назначения, а из аэропорта до отеля доставляет трансфер. Отдыхающие могут неделю беззаботно расслабляться, в то время как горничная уберёт комнату, а ресторанные повара приготовят пищу. Кроме того, детям хватает занятий, как в бассейнах, так и в морской воде, — отметила Койт. — Можно сказать, что нашим людям нравятся удобство и безопасная организованность”.
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