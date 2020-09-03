Турция официально заявила о втором пике коронавируса

Он отметил, что к такому результату привели неосторожность на праздничных мероприятиях, а также разрешение на проведение свадебных церемоний.

Министр также уточнил, что положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили еще 649 граждан.

“Пандемия усилилась и продолжается. Мы сейчас проходим второй пик первой волны пандемии коронавируса”, — подчеркнул Коджа.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 25 млн, умерли больше 800 тыс. человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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