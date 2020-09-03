Турция официально заявила о втором пике коронавируса

Он отметил, что к такому результату привели неосторожность на праздничных мероприятиях, а также разрешение на проведение свадебных церемоний.
Министр также уточнил, что положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили еще 649 граждан.
“Пандемия усилилась и продолжается. Мы сейчас проходим второй пик первой волны пандемии коронавируса”, — подчеркнул Коджа.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 25 млн, умерли больше 800 тыс. человек.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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