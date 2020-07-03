Турецкий суд разрешил превратить легендарный собор Святой Софии в мечеть

Всего семнадцать минут потребовалось Верховному суду Турции, чтобы решить судьбу одного из главных символов Стамбула. Согласно принятому решению, статус собора Святой Софии может быть изменен указом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Вполне вероятно, что уже через две недели легендарный музей может снова стать действующей мечетью.

В то же время Верховный суд Турции счел законным указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934-го года о придании собору статуса музея, однако нынешний глава государства все равно имеет право самостоятельно решать вопрос об изменении этого статуса.

Издание Оrthodox Times пишет, что, если собор сделают мечетью, первая массовая молитва мусульман может состояться 15 июля в четвертую годовщину попытки военного переворота в Турции, когда группа военных пыталась силой захватить власть в стране.