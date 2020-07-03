Турецкий суд разрешил превратить легендарный собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции разрешил президенту Эрдогану поменять статус собора Святой Софии с музея на мечеть.
Всего семнадцать минут потребовалось Верховному суду Турции, чтобы решить судьбу одного из главных символов Стамбула. Согласно принятому решению, статус собора Святой Софии может быть изменен указом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Вполне вероятно, что уже через две недели легендарный музей может снова стать действующей мечетью.
В то же время Верховный суд Турции счел законным указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934-го года о придании собору статуса музея, однако нынешний глава государства все равно имеет право самостоятельно решать вопрос об изменении этого статуса.
Издание Оrthodox Times пишет, что, если собор сделают мечетью, первая массовая молитва мусульман может состояться 15 июля в четвертую годовщину попытки военного переворота в Турции, когда группа военных пыталась силой захватить власть в стране.
5 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор Святой Софии к официальному превращению в мечеть.
Многие религиозные деятели и культурные организации по всему миру выступают против этого шага, считая, что памятник принадлежит всему человечеству, независимо от религии. В мире найдется мало подобных исторических зданий, сохранивших свое роскошное убранство, несмотря на сложные перипетии необыкновенной судьбы.
Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.
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