26.05.2020, 11:15

Турфирма: если планируете летом отдых в Эстонии или соседних странах, стоит поспешить с бронированием. Лучшие предложения уже разобраны

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Турфирма: если планируете летом отдых в Эстонии или соседних странах, стоит поспешить с бронированием. Лучшие предложения уже разобраны
Foto: Reisifoto 2018

Поскольку возможности путешествий за границу этим летом частично ограничены, среди жителей Эстонии наблюдается заметная тенденция покупать больше, чем обычно, путевок по Эстонии, а также в соседние Латвию и Литву, где границы, как известно, уже открыты.

Директор по маркетингу Estravel Айри Иллисон отметила, что люди немного устали сидеть по домам, поэтому настроены на поездки по Эстонии и путешествия в соседние страны. “Если есть желание отдохнуть в каком-то определенном месте, мы настоятельно советуем определиться с планами как можно раньше и сделать бронирование. Например, в июне на все выходные дни большинство мест в гостиницах и санаториях уже распроданы”.

“В этом году Estravel располагает рекордным спектром предложений — более 50 вариантов отдыха в Эстонии, Латвии и Литве. Благодаря нашим партнерам выбор намного разнообразнее, чем обычно. Хорошей новостью является и тот факт, что airBaltic возобновил полеты из Таллинна в Ригу и Вильнюс”, — добавила Илиссон.

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По словам директора балтийского направления Estravel Малле Поттесепа, по сравнению с прошлыми годами в этом сезоне наблюдается большой интерес к аренде автодомов. “У людей появилось немного больше времени, чем обычно, и поэтому они готовы путешествовать на большие расстояния. Например, едут на долгое время в Ида-Вирумаа, Южную Эстонию или в соседние страны. В этом плане автодом — отличная возможность изучать новые места с семьей и друзьями. Во-первых, это удобно, во-вторых, безопасно. Кроме того, при наличии автодома не надо беспокоиться о бронировании жилья”, — сказала Поттесеп. Для Estravel автодом не является новым продуктом, так как на протяжении десятилетий фирма предлагает своим клиентам, отправляющимся за рубеж, возможность аренды специальных машин для путешествий. Но как в Эстонии, так и в других странах Балтии автодома только недавно стали набирать популярность.

В этом году в Эстонии довольно много новых объектов размещения, еще не совсем известных среди жителей нашей страны. Большой интерес вызывают, например, дома отдыха Хыбекала и Унгру на Хийумаа. Популярны также хутора Мария в Пярнумаа и Мокко в Йыгевамаа, дома отдыха Карукелла в Ида-Вирумаа и порта Ойу, а также летние дома у озера Выртсъярв. “После объявления о возобновлении работы СПА сразу же посыпались заявки на бронирование отдыха в курортных городах Эстонии — например, в Нарва-Йыэсуу и Пярну. Ежегодно большой популярностью пользуются всевозможные концерты и представления в мызе Вихула”, — добавила Поттсеп.

Многие эстонские объекты размещения предлагают дополнительные услуги: аренду велосипедов, походных палаток, катание на лошадях, байдарках и каноэ, экскурсии, наблюдение за птицами и животными и многое другое.

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