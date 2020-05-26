Турфирма: если планируете летом отдых в Эстонии или соседних странах, стоит поспешить с бронированием. Лучшие предложения уже разобраны

Директор по маркетингу Estravel Айри Иллисон отметила, что люди немного устали сидеть по домам, поэтому настроены на поездки по Эстонии и путешествия в соседние страны. “Если есть желание отдохнуть в каком-то определенном месте, мы настоятельно советуем определиться с планами как можно раньше и сделать бронирование. Например, в июне на все выходные дни большинство мест в гостиницах и санаториях уже распроданы”.

“В этом году Estravel располагает рекордным спектром предложений — более 50 вариантов отдыха в Эстонии, Латвии и Литве. Благодаря нашим партнерам выбор намного разнообразнее, чем обычно. Хорошей новостью является и тот факт, что airBaltic возобновил полеты из Таллинна в Ригу и Вильнюс”, — добавила Илиссон.

По словам директора балтийского направления Estravel Малле Поттесепа, по сравнению с прошлыми годами в этом сезоне наблюдается большой интерес к аренде автодомов. “У людей появилось немного больше времени, чем обычно, и поэтому они готовы путешествовать на большие расстояния. Например, едут на долгое время в Ида-Вирумаа, Южную Эстонию или в соседние страны. В этом плане автодом — отличная возможность изучать новые места с семьей и друзьями. Во-первых, это удобно, во-вторых, безопасно. Кроме того, при наличии автодома не надо беспокоиться о бронировании жилья”, — сказала Поттесеп. Для Estravel автодом не является новым продуктом, так как на протяжении десятилетий фирма предлагает своим клиентам, отправляющимся за рубеж, возможность аренды специальных машин для путешествий. Но как в Эстонии, так и в других странах Балтии автодома только недавно стали набирать популярность.