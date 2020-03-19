Турфирма: мы просим клиентов проявить терпение и понимание. Главное сейчас — вернуть всех домой

“Распространение коронавируса и введение чрезвычайного положения озадачило всех. Мы реагируем на изменившуюся ситуация, следим за рекомендациями и предостережениями Эстонского правительства, Департамента Здоровья и Министерства иностранных дел. Во всей нашей деятельности мы в первую очередь стремимся обеспечить безопасность и защиту туристов”, — написал руководитель по связям с общественностью и рекламе Novatours Олев Рийсберг.
"Ввиду введенной чрезвычайной ситуации, а также постоянно меняющимися зонами риска, на данный момент нашей главной задачей является возвращение туристов домой, за что мы неоднократно получали благодарность и поддержку со стороны наших клиентов. В результате этого для решения других вопросов, связанных с будущими бронированиями, требуется больше времени, чем обычно, поэтому мы просим клиентов проявить терпение и понимание.
Информация для всех клиентов Novatours, кто купил или забронировал пакетные туры или авиабилеты с отправлением до конца апреля 2020 года:
Novatours предлагает изменить вашу поездку на выгодных условиях: поменять даты вылета, направление, продолжительность, гостиницу как на ЛЕТО 2020, так и на период ЗИМЫ 2020-21. Для этого вам надо обратиться к консультанту турфирмы. За изменения таких бронирований никакой платы за обслуживание мы не берем.
Мы прилагаем все усилия, чтобы все клиенты получили эту информацию при первой возможности — сразу же, как только информация официально будет подтверждена.
В соответствии с рекомендациями Департамента защиты прав потребителей и техническому надзору (TTJA), турфирма просит всех своих клиентов рассмотреть более гибкие условия и возможности — например, предоплату за несостоявшийся рейс можно перенести на поездку в другие даты".
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Пугающие новости из Италии
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
Рошаль открыл глаза россиянам на коронавирус