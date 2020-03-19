Турфирма: мы просим клиентов проявить терпение и понимание. Главное сейчас — вернуть всех домой

"Ввиду введенной чрезвычайной ситуации, а также постоянно меняющимися зонами риска, на данный момент нашей главной задачей является возвращение туристов домой, за что мы неоднократно получали благодарность и поддержку со стороны наших клиентов. В результате этого для решения других вопросов, связанных с будущими бронированиями, требуется больше времени, чем обычно, поэтому мы просим клиентов проявить терпение и понимание.

Информация для всех клиентов Novatours, кто купил или забронировал пакетные туры или авиабилеты с отправлением до конца апреля 2020 года:

Novatours предлагает изменить вашу поездку на выгодных условиях: поменять даты вылета, направление, продолжительность, гостиницу как на ЛЕТО 2020, так и на период ЗИМЫ 2020-21. Для этого вам надо обратиться к консультанту турфирмы. За изменения таких бронирований никакой платы за обслуживание мы не берем.