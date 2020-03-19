Турфирма: мы просим клиентов проявить терпение и понимание. Главное сейчас — вернуть всех домой
“Распространение коронавируса и введение чрезвычайного положения озадачило всех. Мы реагируем на изменившуюся ситуация, следим за рекомендациями и предостережениями Эстонского правительства, Департамента Здоровья и Министерства иностранных дел. Во всей нашей деятельности мы в первую очередь стремимся обеспечить безопасность и защиту туристов”, — написал руководитель по связям с общественностью и рекламе Novatours Олев Рийсберг.
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