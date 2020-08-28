Турфирмы умалчивают о возможности возврата денег за несостоявшийся тур. Что делать?

“Мы дали нашим клиентам возможность поменять свои планы поездок на очень гибких условиях и предложили им все законные альтернативы. Если клиент не хочет выбрать взамен отмененного тура новую поездку, но и не хочет ваучер на эту сумму, то он должен подать заявление на возврат денежных средств”, — сказал Рийсберг.
Из-за запрета на полеты туроператору Estravel пришлось отменить регулярные рейсы в более чем 20 стран, внесенных Министерством иностранных дел Эстонии в так называемый “красный список” (за исключением Великобритании). Отменены все поездки в популярные среди туристов Грецию, Турцию, Грузию, Болгарию и Португалию. “Мы очень надеемся, что правительство рассмотрит эту проблему и что ограничения на полеты будут ослаблены”, — сказала Анне Самлик, генеральный директор Estravel.
По ее словам, в большинстве случаев клиенты Estravel выбирали новую дату поездки, хотя многие захотели вернуть деньги за несостоявшийся тур. “Возврат денег зависит от конкретной поездки, ее условий и поставщика услуг. Estravel возвращает деньги клиенту, если поставщик услуг возмещает эту сумму”, — сказала Самлик.
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