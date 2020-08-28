Турфирмы умалчивают о возможности возврата денег за несостоявшийся тур. Что делать?

В начале сентября Анна (имя изменено, настоящее имя редакции известно) планировала вместе с друзьями отправиться в солнечную Грузию. Так как дама в возрасте, она не захотела заниматься организацией и решила, что лучше купить пакетный тур. Но на этой неделе организатор путешествия — турфирма Tez Tour прислала Анне электронное письмо, в котором сообщалось, что до середины сентября все рейсы в Батуми отменены.

В официальном письме представители турфирмы предложили Анне два варианта: перенести этот рейс по такой же цене на следующий год или использовать сумму, уплаченную за тур в Грузию, в качестве предоплаты за любое другое путешествие в будущем. Какого-то третьего варианта, включая, например, полный возврат стоимости тура, Анне не предложили, хотя по закону она имеет на это право.

Руководитель маркетинга и продаж TEZ Tour Светлана Вертьянова сказала, что при аннуляции рейсов они всегда предлагают своим клиентам три варианта: кроме двух вышеупомянутых, всегда можно подать заявление на возврат денег. На вопрос, почему же в официальном письме, отправленном Анне, представители турфирмы предложили только две альтернативы несостоявшемуся туру, Светлана не ответила.