Турист испытал шок от номера в "шикарном" египетском отеле. Турфирма проблемы не видит

По словам туроператора, клиенту предлагалась возможность поменять номер или снять номер более высокой категории по льготной цене, но турист не захотел использовать ни один из предложенных ему вариантов. На месте клиенту предложили дважды бесплатно поужинать в гостиничном ресторане À la carte, за посещение которого обычно берут 70 долларов с человека. Клиент согласился с этим предложением, и дальнейшая его переписка с туроператором свидетельствует, что он остался этой компенсацией доволен.
Кроме того, руководство отеля пообещало клиенту, что бесплатно повысит ему категорию номера при любом следующем посещении курорта. Туроператор, в свою очередь, выдал туристу в качестве дополнительной компенсации ваучер стоимостью 50 евро, который можно было бы использовать в будущем.
По мнению туроператора, всего вышеперечисленного достаточно, чтобы компенсировать неудобства, которые испытал турист в отеле.
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