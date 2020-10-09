09.10.2020, 07:00

Турист испытал шок от номера в "шикарном" египетском отеле. Турфирма проблемы не видит

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Турист испытал шок от номера в "шикарном" египетском отеле. Турфирма проблемы не видит
Foto: Andres Putting

Турист, забронировавший тур с проживанием в роскошном отеле Египта, по приезде разочаровался в качестве номера. Он попытался вернуть хотя бы часть денег за путевку, но нет тут-то было, пишет Kasulik.

В прошлом году житель Эстонии приобрел за 845 евро 7-дневную путевку в Египет. Согласно заключенному договору, в Египте его должен был ждать красиво оформленный стандартный номер 5-звездочной гостиницы Steigenberger Aqua Magic.

Однако мечты об отдыхе в роскошном отеле рухнули сразу же, как только турист прибыл в отель. На месте выяснилось, что номер не такой шикарный, как было заявлено при покупке тура. Шкаф в коридоре был сломан, на окнах висели рваные занавески, а состояние туалета и ванной, по словам туриста, и вовсе не выдерживало никакой критики. Так, например, душевая кабина была ржавой с засаленными от грязи пятнами на стенках.

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Турист сразу же позвал представителя отеля и сообщил о ненадлежащем номере представителю туристической компании. Гостиница обещала прислать в номер уборщицу и попросила клиента немного подождать. Несчастный турист ненадолго ушел на пляж, но когда вернулся, ничего в номере не изменилось - он по-прежнему был грязным. Турист опять связался с представителями турфирмы, после чего в номер пришли ремонтники и начали в ванной комнате замазывать ржавые участки белым силиконом.

После долгих разбирательств туристу предложили поменять номер. Но, по его словам, другие стандартные номера в этой гостинице были в таком же плохом состоянии, а за номер более высокой категории надо было доплачивать 25 долларов в день.

Вернувшись в Эстонию 13 января 2020 года, турист подал официальный иск о компенсации за испорченную поездку. 30 января турист предложил туристической компании сделать ему в качестве компенсации выгодное предложение отдыха в той же самой гостинице Египта. Однако турфирма была готова выдать только подарочную карточку стоимостью 50 евро, от которой турист в итоге отказался. После безуспешных переговоров клиент потребовал продать ему новую путевку в Египет в тот же отель со скидкой в 400 евро.

Позиция туроператора


По мнению туроператора, претензия потребителя несоразмерна. Турфирма не считает разумным возмещать 72,2% стоимости проживания только потому, что в номере на занавеске была небольшая дыра, а душевая кабина была отремонтирована согласно египетским стандартам.

По словам туроператора, клиенту предлагалась возможность поменять номер или снять номер более высокой категории по льготной цене, но турист не захотел использовать ни один из предложенных ему вариантов. На месте клиенту предложили дважды бесплатно поужинать в гостиничном ресторане À la carte, за посещение которого обычно берут 70 долларов с человека. Клиент согласился с этим предложением, и дальнейшая его переписка с туроператором свидетельствует, что он остался этой компенсацией доволен.

Кроме того, руководство отеля пообещало клиенту, что бесплатно повысит ему категорию номера при любом следующем посещении курорта. Туроператор, в свою очередь, выдал туристу в качестве дополнительной компенсации ваучер стоимостью 50 евро, который можно было бы использовать в будущем.

По мнению туроператора, всего вышеперечисленного достаточно, чтобы компенсировать неудобства, которые испытал турист в отеле.

Решение комиссии


Комиссия по потребительским спорам, действующая при Департаменте защиты прав потребителей, решила частично удовлетворить претензию туриста и обязала, турфирму вернуть клиенту 100 евро. Возмещение более крупной суммы, по мнению Комиссии, не является соразмерным: при решении спора учитывалось, что клиент дважды бесплатно ужинал в довольно дорогом ресторане.

Комиссия установила, что жилье не соответствовало требованиям 5-звездочного отеля, поэтому потребитель имел право запросить скидку.

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