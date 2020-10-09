Турист испытал шок от номера в "шикарном" египетском отеле. Турфирма проблемы не видит

В прошлом году житель Эстонии приобрел за 845 евро 7-дневную путевку в Египет. Согласно заключенному договору, в Египте его должен был ждать красиво оформленный стандартный номер 5-звездочной гостиницы Steigenberger Aqua Magic.

Однако мечты об отдыхе в роскошном отеле рухнули сразу же, как только турист прибыл в отель. На месте выяснилось, что номер не такой шикарный, как было заявлено при покупке тура. Шкаф в коридоре был сломан, на окнах висели рваные занавески, а состояние туалета и ванной, по словам туриста, и вовсе не выдерживало никакой критики. Так, например, душевая кабина была ржавой с засаленными от грязи пятнами на стенках.

Турист сразу же позвал представителя отеля и сообщил о ненадлежащем номере представителю туристической компании. Гостиница обещала прислать в номер уборщицу и попросила клиента немного подождать. Несчастный турист ненадолго ушел на пляж, но когда вернулся, ничего в номере не изменилось - он по-прежнему был грязным. Турист опять связался с представителями турфирмы, после чего в номер пришли ремонтники и начали в ванной комнате замазывать ржавые участки белым силиконом.