Турист: Я купил путевку в Таиланд стоимостью 2000 евро. Тур отменили из-за коронавируса, деньги не возвращают. Что делать?

Мы разослали всем нашим клиентам (и Анжелике в том числе) письма с извинениями, что тур не может состояться из-за введенного чрезвычайного положения. Мы написали, что на время покупки тура (а это был декабрь!) в мире была абсолютно другая ситуации, и никто не мог даже представить, как все кардинально изменится к середине марта.
Последние два дня (и две ночи) нашей главной задачей было как можно быстрее вернуть находящихся за границей туристов. Тогда же мы первый раз связались с нашими клиентами с предложением отказаться от запланированной поездки. Однако 9 из 10 туристов посчитали это предложение нецелесообразным и подтвердили свое желание отправиться в путешествие.
Однако, учитывая рекомендации МИДа, закрытие границ и отмену авиарейсов, мы отменили тур в Таиланд.
До этого момента WOWW.сom была в числе компаний со средним уровнем доходов (6-12%), но уже в этом году наши потери составляют более 100 000 евро. Сумма будет еще увеличиваться, поэтому точную картину представить довольно сложно. На данный момент мы столкнулись с большими трудностями: сегодня было запланировано возвращение наших туристов из Сингапура — рейс отменили ночью; завтра наши клиенты должны были вылететь с острова Ломбок в Индонезии, но и там все рейсы отменили; на послезавтра отменены рейсы из Таиланда, где также отдыхают наши туристы.
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