Турист: Я купил путевку в Таиланд стоимостью 2000 евро. Тур отменили из-за коронавируса, деньги не возвращают. Что делать?

Как рассказала Анжелика (имя изменено, настоящее имя редакции известно), в декабре прошлого года она купила в туристической фирме WOWW.сom путевку в Таиланд стоимостью 2400 евро на двоих.

“Путевка дорогая, долгожданная, подарок на юбилей. Наш вылет должен был состояться 15 марта в 13:00. В этот день в 8:00 из фирмы написали, что есть проблемы, и если мы хотим лететь, напишите нам отказ от претензий. Мы написали, осознавая, что можем там остаться надолго. Но в 10:30, когда мы уже вызывали такси в аэропорт, фирма написала, что рейс отменяют”, — рассказывает Анжелика.

“На сайте фирмы написано, что в случае невозможности произвести рейс, фирма предложит другую дату вылета или замену на другой равноценный тур. Если же ничего из предложенного не подходит, то вернут деньги. Но нам было предложено возместить только 600 евро на человека, и то в виде подарочных карт от Turkish Airlines. Кроме того, ответ нужно дать до 21 марта”, — добавляет эстонская туристка.