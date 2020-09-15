Туристам в Италии предложат использовать приложение для защиты от коронавируса

Приложение создано министерствами здравоохранения и технологических инноваций страны. Оно отслеживает контакты между людьми и предупреждает пользователей, потенциально подверженных заражению коронавирусом.
"Приложение не требует идентификации или геолокации пользователя. Фактически оно является полностью анонимным и хранит данные в зашифрованном виде на итальянских серверах. Если у иностранного гражданина проявляются симптомы, характерные для COVID-19, или если он получил уведомление о подверженности риску, он может позвонить по номеру 118 (в экстренных случаях), бесплатному номеру 1500 или по бесплатным номерам конкретного региона, доступным на веб-сайте salute.gov.it. При положительном тесте на коронавирус его проинструктируют, как ввести в приложение ключ разблокировки", — рассказали в ENIT.
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