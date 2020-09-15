Туристам в Италии предложат использовать приложение для защиты от коронавируса

Как пояснили в агентстве, приложение будет отправлять уведомления о возможных заражениях и рекомендации о том, как лучше всего действовать. После отъезда из Италии гражданин может продолжать получать уведомления о возможном заражении в течение 14 дней с последнего дня пребывания.

Приложение бесплатно и доступно в магазинах Apple и Google на пяти языках: английском, французском, немецком и испанском, а также итальянском.