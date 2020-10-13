Туристический пузырь стран Балтии и Санкт-Петербурга — возможно ли это?

Согласно опросу, проведенному автобусным перевозчиком Lux Express Group, 83% путешественников из Санкт-Петербурга в период закрытия границ хотят совершать свои поездки в “туристическом пузыре”, который объединит город с прибалтийскими странами и Финляндией.

17% опрошенных предпочитают дождаться открытия границ, чтобы возобновить путешествия по Прибалтике и Финляндии без ограничений.

“Туристический пузырь” — это концепция безопасных путешествий в период пандемии, реализованная в трех прибалтийских странах в мае этого года (Baltic bubble). Позже к ним присоединились Польша и Финляндия. Также осенью в Финляндии были озвучены идеи организации “туристического пузыря” с Россией. Особенно это актуально для приграничных регионов страны, экономика которых, по разным оценкам, теряет из-за отсутствия зарубежных туристов около 25 млн евро ежемесячно.