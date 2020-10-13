Туристический пузырь стран Балтии и Санкт-Петербурга — возможно ли это?

Петербуржцы готовы путешествовать в соседние страны внутри “туристического пузыря”.
Согласно опросу, проведенному автобусным перевозчиком Lux Express Group, 83% путешественников из Санкт-Петербурга в период закрытия границ хотят совершать свои поездки в “туристическом пузыре”, который объединит город с прибалтийскими странами и Финляндией.
17% опрошенных предпочитают дождаться открытия границ, чтобы возобновить путешествия по Прибалтике и Финляндии без ограничений.
“Туристический пузырь” — это концепция безопасных путешествий в период пандемии, реализованная в трех прибалтийских странах в мае этого года (Baltic bubble). Позже к ним присоединились Польша и Финляндия. Также осенью в Финляндии были озвучены идеи организации “туристического пузыря” с Россией. Особенно это актуально для приграничных регионов страны, экономика которых, по разным оценкам, теряет из-за отсутствия зарубежных туристов около 25 млн евро ежемесячно.
- Участники опроса особо отметили, что организация “туристического пузыря” — отличный способ без дополнительных ограничений, которые действуют сегодня, посетить друзей и родственников в приграничных регионах, — говорит генеральный директор АО “Евролайнс” (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. — Некоторые туристы выразили мнение, что подобные поездки можно организовывать на безвизовой основе. Кроме того, важным условием “туристического пузыря”, по их мнению, могло бы стать отсутствие карантина после прибытия в любую из стран.
Отдельные путешественники в ходе опроса назвали довольно практичные цели для поездок в “туристическом пузыре” — например, получить чемодан, который уже полгода находится в Лаппеенранте.
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