08.09.2020, 10:30

Туристический сектор Эстонии просит помощи, но правительство пока не уверено в ее целесообразности


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Туристический сектор Эстонии просит помощи, но правительство пока не уверено в ее целесообразности
Foto: Irina Mägi

Совет Кассы по безработице рассматривает возможность продолжить компенсацию зарплат пострадавшим в ходе коронакризиса работникам туристического сектора, но в правительстве в целесообразности этой меры пока не убеждены, пишет rus.err.ee.

“Беда в том, что у нас нет никакой определенности относительно того, когда туризм начнет восстанавливаться и в каком объеме. Гипотетически вполне возможно, что и через полгода большая часть предприятий сектора будет нуждаться в поддержке. И тут, естественно, напрашивается вопрос — как долго можно платить зарплату людям, у которых фактически нет работы?“ — высказал сомнение социальных дел Танель Кийк.

“Работодатели по-прежнему убеждены, что пока не предложено лучшей альтернативы, стоило бы продолжить выплату компенсаций зарплат. Что касается альтернатив, то сегодня министр ничего конкретно не предложил, и мы продолжим наши дискуссии на следующей неделе”, — сказал исполнительный директор Центрального союза работодателей, член совета Кассы по безработице Арто Аас.

Министр признает, что пока у правительства нет однозначной позиции по мерам помощи туристическому сектору.

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