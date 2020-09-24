24.09.2020, 10:02

Туристка рассказала, как она в одиночку сплавилась на каяке по Белому морю


EST
Туристка рассказала, как она в одиночку сплавилась на каяке по Белому морю
Photo by John O'Nolan on Unsplash

Бывший гид по архипелагу Шпицберген Анна Михайлова рассказала в своем фейсбуке об одиночном путешествии на каяке по Белому морю. Девушка отправилась в путь из Кандалакши (город на юго-западе Мурманской области) до поселка Зеленоборский. Протяженность маршрута составила около 50 км.

“Каяк приобрела за пару дней до выезда и впервые собирала самостоятельно уже на берегу, но, как ни странно, ни одна трубочка не оказалась лишней. Напредставляв себе всевозможных ужасов, для стоянок выбирала небольшие острова (как бы на них не должно быть медведей — так ли это, друзья-биологи?)”, — спросила Анна.

В комментариях под постом девушке ответили, что медведи могут переплывать на любые острова, которые находятся недалеко от суши. Однако животные делают это только тогда, когда есть зачем туда плыть. При этом местные косолапые не агрессивны к человеку и сами уходят с места, если увидели людей.

Читайте также:

Судя по всему, медведей туристка так и не встретила, но зато удалось увидеть белуху, которая “плыла навстречу, но внимания не обратила”, и тюленей: “Они за мной подсматривали — и на ходу, и к стоянке подплывали”.

Осуществила давнюю мечту - пройти на каяке по Белому морю. Тщательно все обдумав (здесь отсылка к "Папуасу из Гондураса"...

Опубликовано Anna Mikhaylova Вторник, 22 сентября 2020 г.

“На второй день решила погеройствовать: собрала на острове два больших мешка мусора (вдоль берега, то есть принесенного морем) и, так как отошла недалеко от цивилизации, решила сплавать в ближайший населенный пункт в надежде там его пристроить в мусорный бак (заодно набрать пресной воды). Туда 2 км шла час — против ветра, медленно, но верно. Обратно это же расстояние пролетела за 20 минут, но пришлось вспомнить, как сидеть на первом валу в Лосево (ну то есть волны короткие и то нос, то корму кусает). В дальнейшем свой курс выбирала с учетом характера волн”, — описывает Анна свой маршрут.

Из трудностей своего путешествия девушка назвала то, что маршрут был построен без учета отливов и приливов. Приливы оказались очень сильными, поэтому во время остановки на перекус пришлось придумывать, как причаливать среди камней. В итоге за время обеда все равно пришлось дважды переставлять лодку.

“Один узкий пролив (губа Кислуха, довольно удачное название) оказался непроходим в пик отлива — пришлось протаскивать каяк (и, судя по наличию удобного желоба меж камней, я не одна такая)”, — вспоминает Анна.

Кроме этого, девушка рассказала об оборудовании, которым она пользовалась, и о том, что, благодаря своему путешествию, она изучила шкалу Бофорта, которой оценивают скорость ветра по волнению в открытом море. “Отметила, что наши барашки (на волнах) на английском — лошадки (horses)”, — заключила туристка.

Читайте также: