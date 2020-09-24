Туристка рассказала, как она в одиночку сплавилась на каяке по Белому морю

“Каяк приобрела за пару дней до выезда и впервые собирала самостоятельно уже на берегу, но, как ни странно, ни одна трубочка не оказалась лишней. Напредставляв себе всевозможных ужасов, для стоянок выбирала небольшие острова (как бы на них не должно быть медведей — так ли это, друзья-биологи?)”, — спросила Анна.

В комментариях под постом девушке ответили, что медведи могут переплывать на любые острова, которые находятся недалеко от суши. Однако животные делают это только тогда, когда есть зачем туда плыть. При этом местные косолапые не агрессивны к человеку и сами уходят с места, если увидели людей.

Судя по всему, медведей туристка так и не встретила, но зато удалось увидеть белуху, которая “плыла навстречу, но внимания не обратила”, и тюленей: “Они за мной подсматривали — и на ходу, и к стоянке подплывали”.