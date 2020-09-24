Туристка рассказала, как она в одиночку сплавилась на каяке по Белому морю
Бывший гид по архипелагу Шпицберген Анна Михайлова рассказала в своем фейсбуке об одиночном путешествии на каяке по Белому морю. Девушка отправилась в путь из Кандалакши (город на юго-западе Мурманской области) до поселка Зеленоборский. Протяженность маршрута составила около 50 км.
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