Туристу в Таиланде грозит до двух лет тюрьмы за публикацию негативных отзывов об отеле

“Курорт Sea View Resort на острове Ко Чанг подал в суд на американца Уэсли Барнса, который в июле написал серию негативных отзывов о своем отдыхе, в том числе на сервисах TripAdvisor и Google. Гостю грозит до двух лет тюрьмы”, — пишет издание.

История получила развитие, когда негативный отзыв туриста на TripAdvisor заметил и опубликовал у себя в Twitter популярный блогер Ричард Барроу, у которого 167,4 тыс. читателей.

The story of the American facing jail time in #Thailand went worldwide after well known journalist Andrew MacGregor Marshall wrote about it on his Facebook page. There are now literally hundreds of online articles about this story which is a huge blow for tourism in Thailand. pic.twitter.com/QxUmWUpNGd — Richard Barrow in Thailand 🇹🇭🇬🇧 (@RichardBarrow) September 29, 2020

В публикации турист обвинил персонал отеля в “недружелюбии” и заметил, что на курорте “ведут себя так, будто не заинтересованы в гостях”. В комментарии к отзыву отель, в свою очередь обвинил постояльца в клевете и том, что он пришел в ресторан со своим алкоголем в нарушение правил.

В гостинице отметили, что пошли туристу навстречу и позволили не платить взнос 500 бат (1250 рублей) за свою бутылку, но путешественник все равно пошел на конфронтацию.