Туристы из Эстонии, пребывающие в Египте и на Тенерифе, которые еще не нашли вариант в экстренном порядке вернуться домой — СВЯЖИТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО С ТУРБЮРО!

В связи с этим министерство иностранных дел просит всех туристов из Эстонии, пребывающих в Египте и на Тенерифе, которые еще не нашли вариант в экстренном порядке вернуться домой, немедленно связаться с турбюро, чтобы найти возможность вылететь в Эстонию. Турбюро Эстонии начали эвакуацию наших жителей из данных регионов.

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