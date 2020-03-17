17.03.2020, 11:24

Туристы из Эстонии, пребывающие в Египте и на Тенерифе, которые еще не нашли вариант в экстренном порядке вернуться домой — СВЯЖИТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО С ТУРБЮРО!

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Туристы из Эстонии, пребывающие в Египте и на Тенерифе, которые еще не нашли вариант в экстренном порядке вернуться домой — СВЯЖИТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО С ТУРБЮРО!
Scanpix, AFP By-line:KHALED DESOUKI

Египет намерен закрыть свое воздушное пространство начиная с 19 марта, на Тенерифе уже введены ограничения по передвижению, полёты отменяются.

В связи с этим министерство иностранных дел просит всех туристов из Эстонии, пребывающих в Египте и на Тенерифе, которые еще не нашли вариант в экстренном порядке вернуться домой, немедленно связаться с турбюро, чтобы найти возможность вылететь в Эстонию. Турбюро Эстонии начали эвакуацию наших жителей из данных регионов.

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