17.03.2020, 11:24
Туристы из Эстонии, пребывающие в Египте и на Тенерифе, которые еще не нашли вариант в экстренном порядке вернуться домой — СВЯЖИТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО С ТУРБЮРО!(1)
Египет намерен закрыть свое воздушное пространство начиная с 19 марта, на Тенерифе уже введены ограничения по передвижению, полёты отменяются.
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа
В Сочи опечатали помещения торгового центра "Мандарин"
Жена Овечкина рассказала о панике, которая творится в США
У работавшего в здании Halyk Bank консультанта обнаружен COVID-19