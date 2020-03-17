17.03.2020, 11:24
Туристы из Эстонии, пребывающие в Египте и на Тенерифе, которые еще не нашли вариант в экстренном порядке вернуться домой — СВЯЖИТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО С ТУРБЮРО!(1)
Египет намерен закрыть свое воздушное пространство начиная с 19 марта, на Тенерифе уже введены ограничения по передвижению, полёты отменяются.
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