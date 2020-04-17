Туристы не смогут приехать на популярный турецкий курорт раньше августа

Как отметил эксперт, поначалу, в период восстановления полетных программ, возможен серьезный дефицит авиаперевозки,. В свою очередь, отельерам надо продолжать готовиться к открытию сезона как для иностранных гостей, так и для граждан страны.
“Многие турецкие туристы отправятся на отдых на автомобилях, как только появится такая возможность, например, в конце мая-начале июня. Безусловно, небольшим отелям повезет больше, чем огромным гостиницам с номерным фондом 1000-2000 комнат, потому что спрос на них значительно вырастет”, — заключил он.
В начале апреля министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что открытие сезона на курортах Турции возможно конце мая. В свою очередь президент Федерации отельеров Турции (TUROFED) Сурури Чорабатир прогнозировал, что первыми зарубежными гостями в отелях станут россияне. Затем к ним присоединятся туристы из стран Восточной Европы, и только потом — западноевропейских стран.
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