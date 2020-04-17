Туристы не смогут приехать на популярный турецкий курорт раньше августа

“На фоне распространения коронавируса принимающие компании и отели Антальи фиксируют много бронирований на август и сентябрь — в основном это туры, проданные по раннему бронированию в декабре и январе на весну и лето. Туроператоры также занялись формированием турпакетов на конец лета и начало осени. В свою очередь, авиакомпании не планируют возобновлять полеты до августа”, — пишет издание.

По словам главного советника по туризму муниципалитета провинции Анталья Османа Айыка, турецкому турбизнесу необходимо делать основную ставку на внутренний туризм, который будет восстанавливаться в первую очередь. “Да, во Франции, Чехии, скандинавских странах говорят, что готовы открыть школы уже в начале мая. Но зарубежные поездки в Турцию граждан этих стран все равно зависят от планов авиакомпаний — а они не предполагают реального возобновления полетов в Анталью раньше августа 2020 года. Необходимо постепенно восстанавливать туристические потоки”, — считает он.