Туризм без правил: почему закрываются популярные курорты

Однако в отличие от испанцев, которые уже приучены серьезными последствиями пандемии и строгого режима самоизоляции к дисциплине и соблюдению мер предосторожности, британские туристы не торопятся выполнять правила. На отдыхе они чувствуют себя вполне расслабленно и безопасно, оттого и танцуют на капоте машин, выпивают и устраивают несанкционированные вечеринки прямо на улицах.
Властям Майорки уже пришлось перекрыть улицу в печально известном районе Пунта Баллена, где расположены основные бары и рестораны, после того как в сети появились кадры, на которых пьяные туристы нарушают правила безопасности.
По словам местных властей, этот район, как и другие улицы, пользующиеся популярностью среди туристов, останется закрытым до конца пляжного сезона — еще минимум два месяца.
“Мы не станем терпеть такие фотографии, мы не хотим видеть нецивилизованных туристов на наших островах”, — заявил в среду Яго Негуэруэла, заведующий региональным туризмом и экономикой на Балеарских островах, в число которых входят Майорка и Ибица.
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