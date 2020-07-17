Туризм без правил: почему закрываются популярные курорты

В сети появилось видео, разоблачающее британских туристов: отдыхающие на испанской Майорке англичане ушли в отрыв и оставили все правила безопасности за пределами острова. Теперь испанцы опасаются, как бы такое чересчур возбужденное поведение туристов не привело ко второй волне коронавируса, против которого так отчаянно боролись испанские власти и граждане страны, три месяца сидевшие на карантине.

La vieja normalidad de Punta Ballena, Magaluf. Vídeo de: Michels. @UHmallorca pic.twitter.com/0gc8YXi5ha — Guillermo Esteban (@GuillEsteban) July 11, 2020

“Части Испании закрываются на карантин, пожилые люди остаются в домах престарелых, все мы носим маски на улице, а безответственные британцы устраивают в Магалуфе (туристический район на Майорке) что им вздумается. Какой стыд”, — приводит The Guardian слова пользователя Twitter.

В полицию Майорки поступило уже 60 жалоб на незаконные вечеринки, а их организаторам грозит штраф в 600 тыс. евро.

Еще один курьезный случай произошел на Майорке, где пьяный турист начал демонстративно кашлять в ресторане в районе Санта-Каталина, угрожая заразить посетителей коронавирусом. Пьяный мужчина ходил от столика к столику и кашлял на людей. Гости ресторана позвонили в полицию, которая и задержала дебошира, оказавшегося гражданином Великобритании. К счастью, его тест на COVID-19 дал отрицательный результат.