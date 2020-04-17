Туризм в условиях COVID-19: как европейцы проведут это лето?

С бронированием летнего отпуска следует пока подождать. Такой совет дает Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии. “В настоящий момент никто не может сделать надежные прогнозы на июль и август”, — заявила 12 апреля глава Еврокомиссии в интервью немецкой массовой газете Bild am Sonntag.

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Тем самым один из лидеров ЕС недвусмысленно предупреждает своих соотечественников, любящих очень заблаговременно планировать “лучшие недели года”, что на сей раз, в условиях пандемии коронавируса, с летним отдыхом многое будет по-иному. Вариант куда-то поехать отдохнуть в июне она, как видим, вообще не рассматривает, июль и август под большим вопросом.

Подспудно глава Еврокомиссии шлет столь же недвусмысленное предупреждение и европейской туриндустрии: нынешний высокий сезон может вообще не состояться. В отрасли это понимают — и ищут способы хоть как-то обеспечить спрос на свои услуги.