23.07.2020, 10:31

Turkish Airlines планирует с 15 августа восстановить прямые рейсы из Таллинна в Стамбул


EST
Turkish Airlines планирует с 15 августа восстановить прямые рейсы из Таллинна в Стамбул
Scanpix, Reuters

Изначально Turkish Airlines хотел восстановить авиасообщение между Эстонией и Турцией еще 22 июня. Однако из-за введенных ограничений на передвижение сделать это не удалось.

По предварительной информации, с 15 августа авиакомпания Turkish Airlines планирует осуществлять прямые рейсы между Таллинном и Стамбулом три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам. Начиная с сентября рейсы будут проходить уже каждый день.

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* Официального правительственного разрешения на восстановление авиасообщения между Эстонией и Турцией нет. Авиакомпания может в любой момент убрать из расписания рейсы!


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