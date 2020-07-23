23.07.2020, 10:31
Turkish Airlines планирует с 15 августа восстановить прямые рейсы из Таллинна в Стамбул
Изначально Turkish Airlines хотел восстановить авиасообщение между Эстонией и Турцией еще 22 июня. Однако из-за введенных ограничений на передвижение сделать это не удалось.
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