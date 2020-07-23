Turkish Airlines планирует с 15 августа восстановить прямые рейсы из Таллинна в Стамбул

По предварительной информации, с 15 августа авиакомпания Turkish Airlines планирует осуществлять прямые рейсы между Таллинном и Стамбулом три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам. Начиная с сентября рейсы будут проходить уже каждый день.

ekraani kuvatõmmis, Turkish Airlines

* Официального правительственного разрешения на восстановление авиасообщения между Эстонией и Турцией нет. Авиакомпания может в любой момент убрать из расписания рейсы!



