Turkish Airlines планирует возобновить полеты в июне
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить в июне международные и внутренние авиарейсы.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить в июне международные и внутренние авиарейсы.
В сообщении авиакомпании отмечается, что с 4 июня откроется внутреннее авиасообщение, а с 10 июня — международное.
Глава совета директоров компании Илькер Айджи заявил, что пассажирам будет запрещено проносить в салон ручную кладь. Однако 8 кг, рассчитанные на данный вид багажа, будут прибавлены к основному весу багажа. Ручные сумки брать в самолет разрешено, сообщает турецкое издание Sabah.
Турция полностью прекратила международное сообщение из-за распространения коронавируса 28 марта.
16 мая Турция разрешила въезжать в страну для прохождения лечения в медучреждениях гражданам 31 страны.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 21 мая в Турции зафиксировали более 152 тыс. случаев заражения Covid-19. Умерли 4222 человек.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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