Тюльпаны вместо марихуаны: зачем теперь поедут в Амстердам

В Нидерландах затеяли туристический ребрендинг. В прошлом году страна отказалась от названия “Голландия”, которое больше не будет официально употребляться в отношении государства, чтобы избавиться от ассоциаций с кварталом красных фонарей и легальной марихуаной в кофешопах.

Но планы руководства страны простираются дальше названия — отказаться постепенно хотят и от квартала, и от кофешопов. Символами страны вместо этого намерены сделать тюльпаны, мельницы, сыр, Ван Гога и Рембрандта.

“Мы модернизируем наш подход, чтобы позиционировать страну как открытую, инновационную и разнообразную”, — заявили в Туристическом совете Нидерландов, который отвечал за создание нового бренда страны. Реформа по смене названия обошлась нидерландской казне в 200 тысяч евро.

Мэр Амстердама Фемке Халсема также вознамерилась ограничить продажу марихуаны туристам, однако отметила, что это решение не будет принято “завтра”, сначала придется договориться с представителями бизнеса, для многих из которых он является семейным в течение долгих лет и передавался по наследству. Другим фактором, останавливающим от принятия ограничительных мер, является риск, что торговля марихуаной станет полулегальной и попадет на улицу. Главная цель мэра — изменить облик города в глазах туристов и привлечь более платежеспособных, а также повысить комфорт жителей Амстердама. “Нам нужны туристы, которые приезжают ради богатства и красоты культурных учреждений. А не те туристы, которые приезжают сюда только гулять пьяными”, — пояснила она свою мотивацию.