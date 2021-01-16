Тюльпаны вместо марихуаны: зачем теперь поедут в Амстердам

Если торговля марихуаной для туристов в Амстердаме окажется под запретом, поток туристов, вероятно, снизится, признают гиды, зато качество туризма повысится.
“Туристический поток ощутимо уменьшится, что сделает город более привлекательным не только для жителей, но и для самих туристов”, — уверена Екатерина Афонина, соучредитель туристического агентства “Snurk.Travel”, главный редактор блога “Your own Holland. Голландия для своих”. По ее словам, в последние годы Амстердам был сильно перегружен. Только за 2019 год его посетили около 9 млн туристов при населении города меньше миллиона человек. При этом туристы не рассредотачиваются равномерно по городу, основная нагрузка приходится на исторический центр, который становится неприспособленным для жизни, отмечает Афонина.
“В результате цены на жилье растут непропорционально росту доходов, происходит вымывание локального бизнеса, существующего на протяжении веков, туристическими магазинами, кафе и кофешопами, — отмечает эксперт. — Многие жители из-за неудобств, причиняемых наркотуризмом, покидают свой район и исторический центр превращается из живого города в туристическую и не слишком привлекательную декорацию. Самое страшное, что в центре умирает городская культура, восстановить которую практически невозможно”.
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