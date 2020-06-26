У берегов Австралии заметили редкого белого кита

Впервые Мигалу обнаружили в 1991 году недалеко от Харви-Бей. Новость о необычном ките сразу же облетела весь мир — от других особей он отличался белым цветом.

За 30 лет исследователи обнаружили лишь трех белых горбатых китов, помимо Мигалу. Считается, что все они альбиносы.

Горбатые киты мигрируют из Антарктиды к берегам Австралии, где они размножаются каждый год в период с мая по ноябрь. Затем животные возвращаются на север. “Заметить кита-альбиноса — как найти иголку в стоге сена. Такая аномалия встречается у одной из 40 тысяч особей. Мигалу я видела лишь один раз за всю свою карьеру”, — призналась морской биолог Ванесса Пиротта. Сейчас исследователи пытаются выяснить, видели ли они Мигалу или другого кита-альбиноса.