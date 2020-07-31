У ЕС закрыты Границы с Россией. Но власти Австрии сняли запрет на авиарейсы из РФ

"Введенный ранее запрет на рейсы из ряда стран прекращает действие 31 июля. Вместо этого будут введены строгие правила въезда. С одной стороны это обеспечит безопасность, с другой – гарантирует свободу передвижения", — говорится в сообщении.

Страны будут поделены на три группы. Из "безопасных" государств (Бельгия, Чехия, Франция, Испания, Германия, Великобритания и другие) можно въезжать без ограничений. Пассажиры из прочих стран смогут выбрать между отрицательным тестом на коронавирус либо 10-дневным карантином.

Но для ряда государств выбора не будет, понадобится как тест на COVID-19, так и прохождение карантина. В этот список вошли Россия, Белоруссия, Украина, Китай, США и другие страны.

Тест на коронавирус можно будет пройти в аэропорту Вены с 7:00 до 20:00 без предварительной регистрации. Результаты будут известны через 3-6 часов.