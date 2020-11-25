“У нас повсюду толпы”: Пока мир на осадном положении из-за пандемии — в китайской Ухани, где год назад все это началось, вируса давно нет

Хотя борьба с COVID-19 потребовала строгих карантинных мер со значительными экономическими и социальными издержками, думаю, что Ухань вернется на путь модернизации. Обеспокоенность [из-за ковида] и меры, принятые в самом конце января, больше не находятся в центре внимания правительства.
Честно говоря, большинство людей [тоже] не думает, что ситуация повторится. Мы регулярно получаем напоминания, что нужно соблюдать меры предосторожности, но ежедневные рассказы о коронавирусе по телевидению и СМИ больше не являются частью жизни.
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Дарья Кузнецова, блогер:
Год в Ухани слился в одну цепочку событий. Нет разграничений между сезонами. Незаметно, когда наступило лето, и не верится, что прошел год. Когда объявили карантин, испорченный китайский Новый год, зима и весна прошли в отслеживании новостей и событий — мы все время были в карантине, максимально ограничены в передвижениях. [Обычно] лето — самый яркий сезон, которого все ждут. В нашем случае лето значило лишь открытие Ухани.
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