У одного из пассажиров праздничного круиза Tallink выявили коронавирус. Действуют ли в море ограничения, установленные на суше?

Еще в начале этой неделе шведская ежедневная газета “Aftonbladet” выпустила статью, где описывалось безответственное поведение людей во время круиза Tallink Silja. Например, как пишет шведский журналист, на борту выступала финская панк-рок-группа Klamydia, но никто не воспрепятствовал тому, что перед сценой собралась большая толпа отдыхающих пассажиров.

На прошлой неделе “Klamydia” выступал как на пароме Baltic Princess, так и на Victoria I. Как позже выяснилось, на борту парома Victoria присутствовал пассажир, у которого недавно был подтвержден коронавирус.

По словам пресс-секретаря Tallink Катри Линк, выявлением круга общения зараженного пассажира сейчас занимается Департамент здравоохранения Финляндии.

Вчера издание Ärileht рассказало, как Тимо Лаппи, глава организации MaRa, представляющей интересы финских предприятий в сфере туризма, размещения, питания и проведения досуга, раскритиковал наплевательское отношение паромных компаний, когда на море не соблюдаются те ограничения, которые действуют на суше.