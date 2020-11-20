20.11.2020, 11:00

У одного из пассажиров праздничного круиза Tallink выявили коронавирус. Действуют ли в море ограничения, установленные на суше?

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EST
У одного из пассажиров праздничного круиза Tallink выявили коронавирус. Действуют ли в море ограничения, установленные на суше?
Foto: Irina Mägi

Недавно у одного из участников праздничного круиза Tallink был выявлен коронавирус. Позже выяснилось, что на борту парома Victoria I, где выступала легендарная финская панк-рок-группа Klamydia, пассажиры не соблюдали дистанцию и беспрепятственно собирались у сцены. Теперь выявлением круга общения заболевшего туриста занимается Департамент здравоохранения Финляндии.

Еще в начале этой неделе шведская ежедневная газета “Aftonbladet” выпустила статью, где описывалось безответственное поведение людей во время круиза Tallink Silja. Например, как пишет шведский журналист, на борту выступала финская панк-рок-группа Klamydia, но никто не воспрепятствовал тому, что перед сценой собралась большая толпа отдыхающих пассажиров.

На прошлой неделе “Klamydia” выступал как на пароме Baltic Princess, так и на Victoria I. Как позже выяснилось, на борту парома Victoria присутствовал пассажир, у которого недавно был подтвержден коронавирус.

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По словам пресс-секретаря Tallink Катри Линк, выявлением круга общения зараженного пассажира сейчас занимается Департамент здравоохранения Финляндии.

Вчера издание Ärileht рассказало, как Тимо Лаппи, глава организации MaRa, представляющей интересы финских предприятий в сфере туризма, размещения, питания и проведения досуга, раскритиковал наплевательское отношение паромных компаний, когда на море не соблюдаются те ограничения, которые действуют на суше.

В ответ на это критическое заявление, представитель Tallink Катри Линк сказала, что на всех судах компании с весны действуют различные меры безопасности и ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Например, ограничено количество пассажиров, все общественные зоны постоянно дезинфицируются и убираются, а пассажирам рекомендовано носить маски.

Катри Линк также добавила, что поскольку в море не действуют ограничения по продаже алкоголя, сотрудники следят, чтобы пассажиры соблюдали дистанцию и придерживались других установленных правил. “Несколько дискотек и баров закрыты. Мы, конечно же, учитываем различные рекомендации органов здравоохранения Швеции, Эстонии и Финляндии”, — пояснила она.

После того, как у одного из пассажиров Tallink был выявлен коронавирус, паромная компания решила нанять дополнительных сотрудников в службу охраны Victoria I, которые должны будут следить за порядком и соблюдением правил безопасности на борту.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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