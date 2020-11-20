У одного из пассажиров праздничного круиза Tallink выявили коронавирус. Действуют ли в море ограничения, установленные на суше?(5)
Недавно у одного из участников праздничного круиза Tallink был выявлен коронавирус. Позже выяснилось, что на борту парома Victoria I, где выступала легендарная финская панк-рок-группа Klamydia, пассажиры не соблюдали дистанцию и беспрепятственно собирались у сцены. Теперь выявлением круга общения заболевшего туриста занимается Департамент здравоохранения Финляндии.
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