Ученые нашли древнее предсказание климатической катастрофы. Она предвещает конец света

Всего на камне высечено около 700 рун, смысл которых до сих пор нельзя установить из-за утерянных фрагментов. В частности, в рунах рассказывается миф о подвигах короля остготов Теодориха Великого и о гибели сына автора письма. В нем автор выражает тревогу из-за потери сына, а также боится повторения климатического кризиса, который произошел в 536 году и уничтожил посевы, из-за чего в конечном итоге погибло около половины тогдашнего населения Скандинавского полуострова.

Scanpix, AFP By-line:JEPPE GUSTAFSSON

В тексте говорится о “конфликте между светом и тьмой, теплом и холодом, жизнью и смертью”. Ученые истолковали его как конец света, который, по скандинавским мифам, наступает после трехлетней зимы — Фимбулвинтер.