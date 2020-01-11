Ученые нашли древнее предсказание климатической катастрофы. Она предвещает конец света
Ученые разгадали метафору на руническом камне из Рёка (Швеция). По их мнению, она может означать наступление климатической катастрофы, пишет Science Alert.
Ученые разгадали метафору на руническом камне из Рёка (Швеция). По их мнению, она может означать наступление климатической катастрофы, пишет Science Alert.
Всего на камне высечено около 700 рун, смысл которых до сих пор нельзя установить из-за утерянных фрагментов. В частности, в рунах рассказывается миф о подвигах короля остготов Теодориха Великого и о гибели сына автора письма. В нем автор выражает тревогу из-за потери сына, а также боится повторения климатического кризиса, который произошел в 536 году и уничтожил посевы, из-за чего в конечном итоге погибло около половины тогдашнего населения Скандинавского полуострова.
В тексте говорится о “конфликте между светом и тьмой, теплом и холодом, жизнью и смертью”. Ученые истолковали его как конец света, который, по скандинавским мифам, наступает после трехлетней зимы — Фимбулвинтер.
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