Ученые планируют создать цифровую копию Венеции
Ученые боятся, что к 2100 году Венеция может полностью уйти под воду. Поэтому организация Factum Foundation, которая занимается изучением и воссозданием всемирного культурного наследия, готовится начать работу над 3D-моделью города.
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