Ученые планируют создать цифровую копию Венеции

Даже если выбросы парниковых газов уменьшаться, к следующему столетию уровень воды в Венеции может подняться на 30-60 сантиметров. Это разрушительно повлияет на фундамент зданий и климат в городе, сообщает портал 34travel.me.

Уже сейчас наводнения в Венеции приводят к серьезным последствиям. Так, например, в ноябре 2019 года Венецианскую биеннале пришлось завершить досрочно из-за рекордно высокой отметки уровня воды – 187 сантиметров. Тогда было затоплено 85 % территории города, два человека погибли.