Ученые прогнозируют, что остров Мадагаскар распадется на части и станет архипелагом(3)
Специалисты из США, Португалии и Мадагаскара выяснили, что разлом в земной коре, который постепенно разрастается и отделяет Восточную Африку от остального континента, оказался более сложным по своей структуре, нежели считали ранее
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