Ученые прогнозируют, что остров Мадагаскар распадется на части и станет архипелагом

Ученые считают, что Мадагаскар может распасться на несколько островов. Недавно они установили несколько новых линий тектонического разлома, сообщает портал 34travel.me.

Эти линии проходят от острова Афар (на востоке Эфиопии) к Мадагаскару. Тектонические плиты, на которых лежат острова, движутся в противоположные стороны. Это и приведет к разлому. По прогнозам исследователей – через несколько миллионов лет.

Более масштабный разлом произойдет в Восточной Африке. Ученые считают, что она полностью отколется от остального континента.