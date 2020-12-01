Ученые прогнозируют, что остров Мадагаскар распадется на части и станет архипелагом
Специалисты из США, Португалии и Мадагаскара выяснили, что разлом в земной коре, который постепенно разрастается и отделяет Восточную Африку от остального континента, оказался более сложным по своей структуре, нежели считали ранее
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